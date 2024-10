Društvo za zaščito živali prireja akcijo zbiranja papirja za pomoč živalim

Ljubljana, 5. oktobra - Društvo za zaščito živali Ljubljana danes prireja 34. tradicionalno akcijo zbiranja starega papirja in knjig pred Centrom Vič v Ljubljani. Med 8. in 18. uro bodo zbirali sredstva za dobrodelne namene. Del izkupička dogodka bo namenjen Zavetišču Horjul in Zavodu Skupina veterinarjev sterilizira potepuhe, so sporočili iz Centra Vič.