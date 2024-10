Nasprotniki splava na Kongresnem trgu postavili zastavice

Ljubljana, 1. oktobra - Nasprotniki pravice do splava iz Zavoda mreža za življenje in enakopravnost so danes na Kongresnem trgu v Ljubljani postavili 200 zastavic v spomin na nerojene otroke ob Pohodih za življenje. Zbralo se je tudi nekaj zagovornikov pravice do splava iz Iskre in Socialistrskega bralnega krožka, ki so odvrgli letake, kjer so napovedali protishode.