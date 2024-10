V Kranju po lanskih poplavah vzpostavili pretočnost struge Kokre

Kranj, 1. oktobra - V Kranju so po lanski ujmi zagnali številne sanacijske projekte, med najnovejšimi zaključenimi je vzpostavitev pretočnosti struge Kokre, so sporočili iz Mestne občine Kranj. V kratkem bodo začeli izvajati dela za ohranjanje pretočnosti struge na sotočju Rupovščice in Kokre, še več sanacijskih ukrepov načrtujejo v prihodnjih letih.