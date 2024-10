Zavod za zaposlovanje s štirimi zaposlitvenimi dogodki v BiH

Ljubljana/Sarajevo, 1. oktobra - Zavod RS za zaposlovanje bo novembra znova organiziral dogodke v Bosni in Hercegovini, na katerih se bodo lahko slovenski delodajalci povezali s tamkajšnjimi iskalci zaposlitve. Potekali bodo v Sarajevu, Zenici, Tuzli in Banjaluki. Iskalcem zaposlitve bodo nudili tudi informacije o življenju in delu v Sloveniji ter o postopkih zaposlovanja tujcev.