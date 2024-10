Vesna z zahtevo za obnovo postopka v projektu prenove drevoreda v Pivoli

Hoče, 1. oktobra - Stranka Vesna je vložila zahtevo za obnovo postopka v projektu prenove drevoreda na območju Pivole v občini Hoče-Slivnica. Kot so povedali danes na območju načrtovane prenove, želijo s tem opozoriti na podobne neželene prakse in hkrati pozvati k strokovni izmenjavi mnenj, preden pride do nepopravljivih posledic.