Pristaniški delavci na vzhodu in jugu ZDA začeli stavko

New York, 1. oktobra - Delavci v večjih pristaniščih na vzhodu in jugu ZDA so ponoči začeli stavko, potem ko pogajanja niso prinesla dogovora o novi kolektivni pogodbi. Zaustavitev dela bi po ocenah analitikov lahko pustila večje posledice na največjem svetovnem gospodarstvu. Gre za prvo večjo stavko sindikata ILA po letu 1977, poroča francoska tiskovna agencija AFP.