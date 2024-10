Ptujski Zapeljivec letos prepeljal več potnikov

Ptuj, 1. oktobra - Električno vozilo Zapeljivec je od sredine julija do konca septembra po ulicah starega mestnega jedra Ptuja prevozilo 1611 kilometrov in ob tem prepeljalo 1382 potnikov, kar je v obeh primerih več kot lani. Kot so danes sporočili iz družbe Javne službe Ptuj, bodo novo sezono voženj, ki so za vse brezplačne, začeli spomladi.