Začeli graditi jedrski objekt odlagališča NSRAO

Krško, 1. oktobra - V okviru gradnje odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini pri Krškem so danes začeli graditi jedrski objekt, ki bo obsegal odlagalni silos, tehnološki in upravno-servisni objekt ter halo nad silosom. Zgrajen bo predvidoma leta 2027, so danes sporočili iz Agencije za radioaktivne odpadke (Arao).