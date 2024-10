Zaradi obnove vozišča v naslednjih dneh oviran promet na zasavski regionalki

Ljubljana, 1. oktobra - Zaradi reciklaže in asfaltiranja vozišča ceste bo v naslednjih dneh oviran promet na regionalni cesti proti Zasavju na območju Brinja in Beričevega. Od srede do 28. oktobra je med tednom predvidena delna zapora ceste, ob koncih tednih pa popolna, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo. Obvoz bo urejen prek Domžal in Ihana.