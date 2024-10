Pogrešan 82-letnik iz Ljubljane

Ljubljana, 1. oktobra - Svojci pogrešajo 82-letnega Adolfa Martinija iz Ljubljane. Od doma je odšel z osebnim vozilom, ki so ga ponoči opazili na območju med Ljubljano in Celjem, zato obstaja možnost, da je na širšem območju Ljubljane, Zasavja ali Štajerske. Gre za osebo, potrebno pomoči, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.