Popolna zapora ceste Pri cerkvi Struge-Smuka

Ljubljana, 1. oktobra - Državna cesta Pri cerkvi Struge-Smuka med naseljema Žvirče in Prevole bo od četrtka do 15. novembra med 7. do 19. uro zaradi obnove zaprta. Ob tem so na direkciji za infrastrukturo izpostavili, da se lahko termin zapore zaradi tehničnih težav ali vremenskih razmer tudi spremeni. V času zapore bo urejen obvoz.