Minister v odstopu Felda v poslanici ob začetku študijskega leta nagovoril študente in zaposlene

Ljubljana, 1. oktobra - Minister za vzgojo in izobraževanje v odstopu Darjo Felda je v poslanici ob pričetku študijskega leta nagovoril študente in strokovne delavce. Izpostavil je družbeni pomen študija in poudaril, da je zagotavljanje ustreznih izobraževalnih pogojev prednostna naloga višjih strokovnih šol, so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje.