Orkan Helene v ZDA ob naraščanju števila žrtev postal predvolilna tema

New York, 1. oktobra - Orkan Helene, ki je v četrtek dosegel obalo Floride in se nato oslabljen pomikal naprej proti severu ZDA, je doslej po navedbah ameriških medijev zahteval najmanj 130 življenj, pogrešajo še okrog 600 ljudi. Dogajanje je v času predvolilne kampanje postalo tudi politična tema in Bela hiša se je bila primorana braniti očitkov o prepočasnem odzivanju.