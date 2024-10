Pirc Musar: Študij odpira vrata v svet znanja, raziskovanja in ustvarjalnosti

Ljubljana, 1. oktobra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici ob začetku študijskega leta študentkam in študentom, profesorjem in vsem zaposleni na visokošolskih ustanovah zaželela veliko uspeha. "Študij je pomemben korak v osebni in profesionalni rasti, ki vam odpira vrata v svet znanja, raziskovanja in ustvarjalnosti," je poudarila.