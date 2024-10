Klakočar Zupančič: Pozornost moramo nameniti razvoju podpornih sistemov za ranljive

Ljubljana, 1. oktobra - Kot skupnost in država, ki spodbuja solidarnost in skrb za bližnjega, moramo nameniti pozornost razvoju podpornih sistemov za ranljive, še posebej za starejše, poziva predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ob mednarodnem dnevu starejših. V Sloveniji namreč živi več kot 460.000 starejših od 65 let, kar je dvakrat več kot leta 1991, je navedla.