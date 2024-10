Na mednarodni dan bodo v ospredju pozivi k spoštovanju pravic starejših

Ljubljana, 1. oktobra - Na današnji mednarodni dan starejših bodo v ospredju pravice starejših in vprašanja, ki jih je treba rešiti na tem področju. V Sloveniji je pozornost še zlasti usmerjena na zakon o dolgotrajni oskrbi, ki se je postopno začel izvajati z letošnjim letom, in na predlog pokojninske reforme, o katerem so se socialni partnerji začeli pogajati septembra.