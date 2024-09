Slovenija s tehnično pomočjo Srbiji na področju kmetijstva

Ljubljana, 30. septembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je od junija do konca septembra s srbskim kmetijskim ministrstvom izvajalo projekt dvostranske tehnične pomoči. V okviru sodelovanja so med drugim pripravili akcijski načrt za krepitev razvoja podeželja s pomočjo lokalnih skupnosti, ki tudi spodbuja sodelovanje med javno in zasebno sfero.