Na predsedničinem forumu pozivi k hitremu in povezanemu ukrepanju glede podnebnih sprememb

Brdo pri Kranju, 30. septembra - "Ukrepati je potrebno zdaj in hitro," je bilo ključno sporočilo predsednice države Nataše Pirc Musar po koncu današnjega foruma o podnebnih spremembah in pravici do zdravega življenjskega okolja. Da bo poleg tega potrebno tudi učinkovitejše medsektorsko sodelovanje različnih deležnikov, pa so poudarjali udeleženci dogodka.