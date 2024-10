SEM z razstavo o čebelarski kulturi gostuje na Kitajskem

Šjan, 2. oktobra - Na Kitajskem bo vse do marca prihodnje leto na ogled gostujoča razstava Slovenskega etnografskega muzeja (SEM) Čebelarska kultura in umetnost Slovenije. Postavili so jo v Muzeju lepih umetnosti v Šjanu v provinci Šaanši. Na ogled je 68 predmetov čebelarske kulturne dediščine, med njimi 60 izvirnih poslikanih panjskih končnic.