Ljubljanska borza: SBI TOP pridobil pol odstotka

Ljubljana, 30. septembra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes povzpel za 0,51 odstotka na 1604,11 točke. Najbolj so se podražile delnice Cinkarne Celje (+1,06 odstotka). Borzni posredniki so opravili za 975.435 evrov poslov, od tega dobri dve petini z delnicami NLB. Večje zanimanje je vladalo še za delnice Krke in Cinkarne Celje.