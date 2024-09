Preobremenjenost zdravstvenih delavcev vpliva na varnost pacientov

Ljubljana, 30. septembra - Zdravstveni delavci v Sloveniji so preobremenjeni in preutrujeni, kar zmanjša njihovo učinkovitost in vpliva na varnost pacientov, so na današnji predstavitvi rezultatov projekta o stanju varnosti pacientov v Sloveniji izpostavili raziskovalci. Težavna je tudi vpeljava znanstvenih ugotovitev s področja varnosti v zdravstveno prakso.