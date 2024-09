V Novem mestu prenavljajo dotrajano sodno stavbo

Novo mesto, 30. septembra - V Novem mestu je lani decembra stekla temeljita prenova sodne stavbe, v katerih imajo prostore novomeško okrožno in okrajno sodišče ter novomeški oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana. Objekt bodo temeljito energetsko sanirali, prenovili instalacije in pridobili tudi nove prostore, so za STA navedli na pravosodnem ministrstvu.