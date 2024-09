Virus Zahodnega Nila potrdili tudi pri sivih vranah

Ljubljana, 30. septembra - Pri štirih sivih vranah, najdenih v Mestni občini Ljubljana, so potrdili virus Zahodnega Nila, so sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Bolezen so pri pticah v Sloveniji nazadnje potrdili leta 2021. Virus so letos v Sloveniji potrdili tudi pri ljudeh.