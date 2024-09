V Strunjanu uredili cesto ob Stjuži in odvodnjavanje ob solinah

Strunjan, 30. septembra - V Strunjanu so prejšnji teden slovesno predali namenu prenovljeno cesto ob laguni Stjuža z novim krožiščem, kolesarsko stezo, avtobusnim postajališčem in informativnimi tablami o zasedenosti parkirišča. Uredili so tudi odvodnjavanje s ceste ob solinah, kjer se je v preteklosti voda prelivala v solna polja, so sporočili z občine Piran.