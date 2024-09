Na ljubljanski psihiatrični kliniki morajo po končanem sistemskem nadzoru odpraviti nepravilnosti

Ljubljana, 30. septembra - Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je po aprila končanem sistemskem nadzoru na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana odredil ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Med drugim morajo na kliniki vzpostaviti mehanizme za kakovostno in varno zdravstveno obravnavo pacientov, so objavili na spletni strani ministrstva za zdravje.