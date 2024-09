Pirc Musar: Pri iskanju rešitev za podnebno krizo ne smemo popuščati skušnjavam populizma

Brdo pri Kranju, 30. septembra - Poplave, toče, suše in požari postajajo naša realnost in prav je, da se temu prilagajamo, je na forumu o izzivih podnebnih sprememb in pravici do zdravega življenjskega okolja opozorila predsednica države Nataša Pirc Musar. Čeprav rešitev podnebne krize ni enostavna, pa ne smemo popuščati skušnjavam populizma, je opozorila.