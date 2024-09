Po poplavah v Nepalu našteli najmanj 200 žrtev

Katmandu, 30. septembra - Reševalci v Nepalu danes po hudih poplavah, ki so državo prizadele minuli konec tedna, v ruševinah uničenih domov iščejo preživele. Število smrtnih žrtev vremenske ujme, ki se je zgrnila zlasti nad vzhodni in osrednji del Nepala, se je povzpelo na 200, še 26 ljudi pogrešajo. Glede na prve ocene so poplave sledile rekordni količini padavin.