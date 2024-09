Ministrstvo s prenovo krovnega zakona za izboljšanje pogojev delovanja v kulturi

Ljubljana, 30. septembra - Ministrstvo za kulturo je pripravilo spremembe krovnega zakona, s katerim želi prenoviti in modernizirati kulturni sektor. Med glavnimi načrtovanimi spremembami so prehod na dvoletno financiranje javnih zavodov v skladu z dvoletnimi proračuni in uvedba karierne dinamike za samozaposlene v kulturi. Spremembe bodo v javni obravnavi do 3. novembra.