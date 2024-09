Na posvetu o spletnih zlorabah otrok tudi o stiskah zlorabljenih otrok in vplivu umetne inteligence

Ljubljana, 30. septembra - Na tokratnem 14. posvetu E-zlorabe otrok, ki ga organizirajo Spletno oko, uprava kriminalistične policije in GZS, so v ospredju tudi znanja o razumevanju in travmah otrok, ki so žrtve splošne zlorabe. Prav tako so spregovorili tudi o trendih na področju spolnih zlorab in vplivu umetne inteligence, ki da predstavlja novo stopnjo nevarnosti.