Z oktobrom uveljavitev novele pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

Ljubljana, 30. septembra - S 1. oktobrom se bosta uveljavila novela pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja in spremembe sklepa o medicinskih pripomočkih. Tokratne spremembe največ novosti prinašajo na področju zobozdravstva, med drugim postopno širitev pravic do zamenjave amalgamskih zalivk z belimi, so na novinarski konferenci poudarili predstavniki ZZZS.