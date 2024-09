V 98. letu starosti umrl jugoslovanski nogometaš in trener Valok

Beograd, 30. septembra - V Zemunu je v 98. letu starosti umrl nekdanji jugoslovanski nogometaš in trener ter legenda "črno-belih" Marko Valok, so danes sporočili iz njegovega nekdanjega kluba Partizan. Kot navaja agencija Tanjug, je bil Valok rojen še v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) leta 1927, večino igralske kariere pa je preživel v dresu Partizana.