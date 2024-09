V Kostanjevici na Krki odprli kostanjeviški del mednarodne pohodniške Poti cistercijanov

Kostanjevica na Krki, 30. septembra - Pred Galerijo Božidar Jakac - Muzejem moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki so danes odprli kostanjeviški del slovenskega odseka mednarodne pohodniške Poti cistercijanov. Gre za del projekta šestih držav, namenjenega opisu in ohranjanju kulturne dediščine cistercijanov v Evropi.