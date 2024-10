Teden dojenja letos pod sloganom Zmanjšajmo neenakosti - podprimo dojenje

Ljubljana, 1. oktobra - Teden dojenja, ki letos poteka pod sloganom Zmanjšajmo neenakosti - podprimo dojenje, obeležujemo med 1. in 7. oktobrom. Unicef Slovenija in Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja izvajata različne projekte in pobude za povečanje pogostosti dojenja. V Laškem bodo organizirali tudi mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji, so sporočili z Unicefa.