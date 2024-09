Minister Papič študentom ob začetku novega študijskega leta: Bodite radovedni

Ljubljana, 30. septembra - Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je v poslanici pred torkovim začetkom novega študijskega leta študentom in zaposlenim na visokošolskih zavodih zaželel uspešno študijsko leto. "Študentke in študenti, bodite radovedni, profesorice in profesorji, vzpodbujajte njihovo radovednost," je med drugim zapisal minister.