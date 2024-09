Cene uvoženih proizvodov avgusta nižje

Ljubljana, 30. septembra - Cene uvoženih proizvodov so bile avgusta 0,1 odstotka nižje kot julija in 2,4 odstotka nižje kot avgusta lani, je danes objavil državni statistični urad. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše znižanje cen v skupini proizvodnja koksa in naftnih derivatov, in sicer za 3,1 odstotka, so navedli statistiki.