Selitev ankaranskih ambulant predvidoma končana do konca leta 2026

Ankaran, 30. septembra - V Ankaranu se že dlje časa soočajo s pomanjkanjem prostora zdravstvenih ambulant, zato so na občini sklenili, da jih preselijo in združijo na drugo lokacijo, kjer bi odprli tudi dodatne ambulante. Primerne prostore so našli na Ivančičevi cesti, ocenjujejo pa, da bo selitev končana do konca leta 2026, so sporočili z občine.