V veljavi nov sistem obračunavanja omrežnine pri elektriki

Ljubljana, 1. oktobra - Danes je začel veljati nov sistem obračunavanja omrežnine pri elektriki. Omrežnina bo obračunana glede na dejansko rabo omrežja, tarife so določene po časovnih blokih v posameznem dnevu in različno v zimski in poletni sezoni. Cilj je, da bi se obremenitev omrežja razporedila in da bi bilo plačevanje omrežnine pravičnejše.