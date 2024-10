V Starošincih možnost spoznavanja konjev, pri Poljčanah alpak

Ptuj/Poljčane, 6. oktobra - Konjeniški park Starošince sredi Dravskega polja že vrsto let razvija aktivnosti in terapije s pomočjo konja. Na tej osnovi gradi tudi turistično ponudbo. Obiskovalci lahko tam spoznavajo svet konj, naravo in lokalne dobrote. Na podoben način deluje Alpaka ranč pri Poljčanah, kjer se lahko obiskovalci družijo z alpakami.