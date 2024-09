Velika Polana, 30. septembra - Policisti preiskujejo poskus vloma v bankomat v Veliki Polani, o katerem so bili obveščeni danes nekaj pred 3. uro. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih so neznanci z neznanim eksplozivnim sredstvom poškodovali bančni avtomat, ki je nameščen pred prodajalno, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.