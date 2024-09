Večer: Višje sodišče obravnavalo pritožbi na sodbo Alešu Zupančiču

Ljubljana, 30. septembra - Senat ljubljanskega višjega sodišča je v petek opravil pritožbeno sejo za Aleša Zupančiča, ki ga je ljubljansko okrožno sodišče lani obsodilo na 12 let in šest mesecev zapora zaradi neupravičene proizvodnje in prometa z mamili. Obramba predlaga razveljavitev sodbe, tožilstvo pa zvišanje kazni. Sodbo bo višje sodišče izdalo pisno, poroča Večer.