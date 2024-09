Policijska racija in 19 aretacij med italijanskimi huligani

Milano, 30. septembra - V Milanu so danes v okviru obsežne policijske racije aretirali več huliganov iz obeh mestnih klubov, Milana in Interja, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Policija je od zgodnjih jutranjih ur dalje opravila več kot 50 hišnih preiskav in aretirala 19 oseb, so sporočili s policije.