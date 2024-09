Olimpijski festival na Kongresni trg privabil množico

Ljubljana, 30. septembra - Zadnji septembrski vikend je bil v znamenju tradicionalnega olimpijskega festivala, ki je v središče Ljubljane, na Kongresni trg in park Zvezda, privabil več tisoč otrok. Ti so se lahko preizkusili v športnih dejavnostih. Letos se je z izzivi predstavilo več kot 40 slovenskih športnih zvez, so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije.