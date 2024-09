Mediji: Štirim Celjanom 16 let zapora in denarne kazni zaradi tihotapljenja cigaret

Celje, 30. septembra - Celjski okrožni sodnik Marko Brišnik je prejšnji teden na celjskem okrožnem sodišču Celjane Slavka in Roka Djakovića, Tomaža Potočnika in Milana Rkmana spoznal za krive tihotapljenje več milijonov zavojčkov beloruskih cigaret brez ustreznih dokumentov in plačila carine ter trošarin. Izrekel jim je 16 let zapora in denarne kazni, poročajo mediji.