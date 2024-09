Uradni izidi potrdili zmago avstrijskih svobodnjakov, Kickl napoveduje novo dobo

Dunaj, 30. septembra - Na parlamentarnih volitvah v Avstriji so tudi glede na uradne izide slavili svobodnjaki (FPÖ), ki so prejeli 29,2 odstotka glasov. Po besedah njihovega vodje Herberta Kickla so s tem odprli vrata novi dobi. Druga je ljudska stranka (ÖVP), tretji pa socialdemokrati (SPÖ). Vstop v parlament je uspel tudi koroški Slovenki Olgi Voglauer.