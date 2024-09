Tekmeci o Pogačarju: To je šele začetek njegove prevlade

Ljubljana, 30. septembra - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v nedeljo z izjemno predstavo osvojil naslov svetovnega prvaka in ima pri komaj 26 letih v zbirki uspehov že skoraj vse, kar v kolesarstvu šteje. Vendar njegovi tekmeci menijo, da še ni rekel zadnje in da ima Slovenec še prostor za napredek. K sreči zahvaljujoč zaročenki nedeljske dirke ni prespal.