Delo o finančni spodbudi za kulturo (30. 9.)

Ljubljana, 29. septembra - Nina Gostiša v komentarju Več denarja, več kulture piše o večjem proračunu za ministrstvo za kulturo. To bo imelo naslednje leto na voljo skoraj 24 milijonov evrov več kot letos. Avtorica meni, da je to za področje, ki je plodovito, živahno in uspešno, hkrati pa, zdi se, nenehno podhranjeno, več kot dobrodošla spodbuda.