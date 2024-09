Ljubljana, 30. septembra - Umrla je baletna umetnica, plesalka in pedagoginja Magdalena Vrhovec Dedovič. S svojim vseživljenjskim delom na področju baletne umetnosti je zapustila neprecenljiv umetniški pečat in se z njim za vselej zapisala v zgodovino slovenske baletne umetnosti, so sporočili z Društva baletnih umetnikov Slovenije.