Olimpija v Ajdovščini ni imela lahkega dela

Ljubljana, 29. septembra - Nogometašice Olimpije, zaenkrat vodilna ekipa SŽNL, so v prvih petih krogih popravljale gol razliko, v šestem krogu pa so vendarle naletele na bolj enakovrednega tekmeca. Na gostovanju v Ajdovščini so imele nekaj težav, na koncu pa so Primorje Toslo Nutricosmetics premagale s 3:1.