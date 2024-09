Skupni imenovalec Pogačarjeve mavričaste majice - epsko in zgodovinsko

Zürich, 29. septembra - Potem ko je slovenski as Tadej Pogačar Sloveniji priboril prvo mavričasto majico z naslovom svetovnega prvaka, so začele deževati čestitke na račun 26-letnega kolesarja. Skupni imenovalec večine zapisov sta predvsem besedi epsko in zgodovinsko po napadu več kot 100 km pred koncem dirke v švicarskem Zürichu.