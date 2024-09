Aluminij že na drugem mestu 2. SNL

Ljubljana, 29. septembra - Nogometaši Aluminija so po nekoliko slabšem začetku v 2. SNL že našli ritem in se prebili tik pod vrh. V 8. krogu so v boju za drugo mesto v gosteh premagali Dravinjo z 2:1, s tem pa tudi izkoristili dejstvo, da je Tabor Sežana doma le remiziral 1:1 z velenjskim Rudarjem, Beltinci Klima Tratnjek pa z 0:1 izgubili v Novem mestu proti Krki.